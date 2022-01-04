​​رفع سعر التذاكر ومصير الميكروباص.. تصريحات جديدة من كامل الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أدلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالعديد من التصريحات المهمة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية صدى البلد، ردًا على كافة التساؤلات سواء فيما يخص رفع أسعار تذاكر القطارات ومصير الميكروباصات بعد تطوير الدايرئ، بالإضافة إلى مصير القطار الأشاش.

ويرصد الخليج 365 أبزر تصريحات كامل الوزير والتي جاءت كالتالي:

- كامل الوزير: من المحتمل رفع أسعار تذاكر القطارات 30 يونيو المقبل بشرط

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه من المحتمل أن تنظر الوزارة في أسعار تذاكر القطارات في شهر يونيو المقبل، عقب الانتهاء من نظام الإشارات الجديد.

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- وزير النقل: "الرئيس السيسي فتح حمام القطار بنفسه عشان يطمن على نظافته"

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إنه لدينا عربات سكة حديد جديدة ومتطورة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن جميع العربات التي تخرج للخدمة "بالبلدي كدة مش هتكون مسلوقة".

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- كامل الوزير ردًا على مشاهد التكدس والازدحام: لن يتكرر

رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على مشهد التكدس والازدحام بالقطارات خلال رأس السنة، قائلًا إنه لا يمكن تكراره مرة أخرى.

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- كامل الوزير: "سعر أجرة الميكروباص سيكون أقل من القطار"

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه بعد الانتهاء من تطوير القطارات والانتهاء من خطة تحديث الإشارات.

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- مش هيطلع الدائري.. الوزير يكشف مصير 33 ألف سائق ميكروباص بعد الأتوبيس الترددي

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مصير 33 ألف من سائقي الميكروباصات بعد تشغيل الأتوبيس الترددي على الدائري".

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