جاهزة بالفرش.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار من وزارة الإسكان (مواصفات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت أولى خطوات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تكليف الرئيس بتيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثى الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر من البناء العشوائي، وخلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة الأسبوع الماضي، مشددًا على أن الدولة تتدخل في مسألة الإيجارات خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس: "عشان كده التحدي اللي قدامنا أننا نعمل شقق للإيجار.. والله وهعملها.. وقولت هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشهم.. يا عريس يا عروسة يا جداد خشوا عيشوا وادفعوا إيجار دي فرصة عشان نقدر ننجح فكرة الإيجار.. لأن بقت فكرة الناس كلها دلوقتى في التمليك".

ويمكن التعرف على كل التفاصيل المتاحة عن شقق الإيجار، والتي سيتم طرحها الفترة المقبلة، وفقا لمي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

- ما هو الهدف من طرح وحدات بالإيجار؟

الهدف من الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة بنظام الإيجار هو توفير وحدات لغير القادرين على سداد مقدم حجز كبير لشراء شقة، ويحتاج شقة بالإيجار لحين تملك وحدة آخرى.

- أين سيتم طرح شقق الإيجار؟

شقق الإيجار ستتواجد في أغلب محافظات الجمهورية وستكون الأولوية لمحافظات الصعيد.

- هل الوحدات متوفرة الآن؟

يتم حاليا دراسة كل البدائل، لكن يمكن أن يتم طرح وحدات من الموجودة حاليا وتم تنفيذها أو من خلال وحدات سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات لتلبية رغبات المواطنين.

- هل تم تحديد قيمة الإيجار؟

حتى الآن لم يتم الوصول إلى قيمة الإيجار.

- من هم المستفيدين من الطرح الجديد لشقق الإيجار؟

المستهدفين هم المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا "في ناس معندهاش قدرة على الدفع، وممكن تبدأ حياتها بدون أعباء مالية كبيرة، وتحتاج إلى شقة للإيجار.

- ما هي مواصفات الشقق؟

الوحدات التي سيتم طرحها ستكون كاملة التشطيب والفرش، والمتقدمين لن يحتاجوا إلى إضافة أي شئ في الشقة؟

- ما هو موعد طرح الوحدات؟

حتى الآن لم يتم تحديد أي موعد لطرح الشقق، لكن خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع سيتم تجهيز مذكرة تفصيلية وعرضها على رئيس الوزراء بكل التفاصيل الخاصة بالوحدات بالإيجار.

- هل طرحت وزارة الإسكان شقق بالإيجار قبل ذلك؟

طرحت وزارة الإسكان مرحلة من شقق الإيجار في عام 2016.

- ما هي المحافظات التي شهدت طرح المرحلة الأولى من شقق الإيجار؟

شمل الطرح الأول 10 محافظات بواقع 511 شقة بالإسماعيلية، 240 شقة بالسويس، 472 شقة بمحافظة القليوبية، 310 شقة بمحافظة المنوفية، 180 شقة بمحافظة دمياط، 192 شقة بمحافظة المنيا، 536 شقة بمحافظة سوهاج، 800 شقة بمدينة أخميم، 1500 شقة بشمال سيناء 1340 شقة بمحافظة قنا.

هل كان هناك مدة للإيجار في الشقق التي طرحت عام 2016؟

وصلت مدة عقد الإيجار 7 سنوات، وبعدها يمكن للمتقدم على الوحدة امتلاكها، ومن خلال موافقة صاحب الشقة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؟

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