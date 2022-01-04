شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة: انطلاق امتحانات الترم الأول 15 يناير وانتهاء تطعيم الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من إعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، موضحا أنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم 15 يناير الجارى وتستمر حتى 3 فبراير بحسب الجدول الزمنى للأقسام والفرق الدراسية بالكلية.

وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه تطبيقا لقرار مجلس الوزراء سيتم عدم السماح للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، مؤكدا أن الكلية أنهت تطعيم طلاب البكالوريس بلقاح كورونا ما بين الجرعة الأولى والجرعتين، بالإضافة إلى تطعيم أعضاء هيئة التدريس .

وتابع الدكتور حسام عبد الفتاح، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الامتحانات بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى ببين الطلاب بالإضافة إلى توزيعهم على فترات.

وكان الدكتور محمد الخشت، قال إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.