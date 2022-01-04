بسبب الطقس السيئ.. الزراعة تحذر من ارتفاع أسعار البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

حذر الدكتور علاء البحراوي أخصائي بساتين بوزارة الزراعة، من ارتفاع أسعار محصول البطاطس خلال الفترة المقبلة، بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقال "البحراوي"، اليوم الاثنين، في تصريح لمصراوي، إن محصول البطاطس من المحاصيل التي تتأثر بالصقيع والأمطار، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء تتسبب فيما يعرف بـ"الندبة المبكرة".

وشدد على ضرورة رش الأوراق الخضراء بالبوتاسيوم من 60 الى 65 يوم، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار التقاوي، والقلق من تلف بعض المساحات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحصول.

ولفت إلى أن سعر التقاوى بلغ 30 جنيهًا وهو سعر مرتفع، مضيفاً: "سعر بيع من المزارع يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو جرام.

ويحتل محصول البطاطس المركز الثالث، من إجمالي المحاصيل التي تصدرها مصر للخارج، حيث تزرع مصر المحصول علي 3 عروات (الصيفي ،الشتوي، نيلية).