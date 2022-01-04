شكرا لقرائتكم خبر عن تتمتع بأعلى معايير الأمان النووى.. الضبعة تؤكد التزام مصر بالاشتراطات الدولية والان مع تفاصيل الخبر
1- تستخدم الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة أحدث أنظمة الأمان فى بناء المفاعلات النووية.
2- يوجد بالمفاعلات أنظمة أمان سلبية وذاتية.
3- تحتوى محطة الضبعة على وعاء احتواء خرساني مزدوج لمنع تسرب أى مواد مشعة للبيئة المحيطة.
- مفاعلات الجيل الثالث المطور والتى تتسم بالخصائص الآتية :-
1-إجراء تحسينات على تصميم مفاعلات الجيل الثالث لتجنب أية أخطاء ظهرت على تصميمات مفاعلات الجيل الثاني والجيل الثالث أثناء التشغيل.
2- تباعد فترات تزويد المفاعل بالوقود مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المفاعل وبالتالي تقليل الانبعاثات الإشعاعية الناتجة منه.
3- كفاءة حرارية عالية.
4- تصميم معيارى مما يسهل الحصول على التراخيص وتقليل المدة اللازمة للبناء.
5- وجود أنظمة أمان سلبية ذاتية بالمفاعل فضلا عن أن هذا النوع من المفاعلات تم تصميمه لتحمل كافة الأخطار الداخلية والخارجية حيث روعى فى تصميمه الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما.
6- زيادة عمر المفاعل التشغيلي ليصل إلى 80 عاما.