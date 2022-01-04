شكرا لقرائتكم خبر عن من الإنذار إلى الفصل.. خطوات مساءلة العامل وتوقيع الجزاءات بقانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون العمل، القواعد والإجراءات التأديبية التي يجوز للمسئول وصاحب العمل اتخاذها حيال العامل، حيث تضمنت المادة 59 من القانون اشتراطات الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا وهو أن يكون ذا صلة بالعمل.

وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما.

أما أنواع الجزاءات التأديبية، فنصت المادة 60 على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة:

1ـ الإنذار.

2ـ الخصم من الأجر.

3ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4ـ الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.

8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.