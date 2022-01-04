شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة بالجيزة يعلن عن فرص عمل براتب 4 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين، وذلك من خلال جهاز تشغيل الشباب، بإحدى الشركات الخاصة، بمنطقة وسط البلد برواتب 4 آلاف جنيه شهريا، والعمل 8 ساعات يوميا عدا الجمعة.

وأكد جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة، أن العمل متاح للخريجين المؤهلات العليا وفوق المتوسطة، والسن من 23 سنة لـ 35 عاما للفتيات، ومن 23 سنة لـ 25 سنة للذكور، ويفضل الخبرة، ويشترط التفرع للعمل.

ويتم التقدم للوظائف من خلال جهاز تشغيل الشباب بمقره بميدان الجيزة من 10 صباحا حتى 2 ظهرا يوميا عدا الجمعة والسبت، 300 ميدان الجيزة.