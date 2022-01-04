اليوم.. الحكم على سائق توك توك تعدى على طفل وقتله في بشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، حكمها على سائق توك توك، في اتهامه بقتل الطفل محمود فيصل عبد العزيز، بأن طوق عنه بذراعه الأيمن حال مقاومته له أثناء التعدي عليه خشية افتضاح أمره في بشتيل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أحمد ناجي أحمد، 33 سنة، سائق توك توك، قتل الطفل محمود فيصل عبد العزيز، 18 سنة، طالب، بأن طوق عنه بذراعه الأيمن حال مقاومته له أثناء التعدي عليه خشية افتضاح أمره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه، بأن استدرجه بدراجة بخارية (توك توك) موهمًا إياه توصيله لمسكنه، وتمكن بتلك الحيلة من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيد عن أعين الرقباء وتعدى عليه.

وكان مركز شرطة أوسيم تلقى بلاغًا بتغيب المجني عليه وبإجراء التحريات السرية توصل رجال المباحث إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليه بدراجة بخارية (توك توك) وتعدى عليه وحال مقاومة الأخير له قام بقتله.