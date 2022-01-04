شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يبدأ تسليم 4 ألاف وحدة بمشروع سكن مصر للحاجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بدء تسليم 4608 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الداون تاون بالمدينة.

من جانبه قال المهندس أحمد حسن، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز بدء فى عملية تسليم 4608 وحدة بواقع 192 عمارة، لافتا إلى أنه تم إخطار الحاجزي بموعايد الاستلام للتوجه للبنك لتحرير العقود، واستيفاء الأوراق المطلوبة.

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن الجهاز قرر تأخير عملية التسليم لحين الانتهاء من كافة الإشكاليات التى تتعلق بالكهرباء فى الموقع، موضحا أن الوحدات لجاهزة للسكن فور الاستلام مباشرة، وكافة الخدمات داخل الموقع من أعمال لاندد سكيب وتنسيق الموقع وكذلك الخدمات الأخرى من حضانات ومدارس ومستشفيات وخلافه تم الانتهاء منها بالفعل، لتوفير حياة مناسبة لمن يرغب فى السكن فور الاستلام.

و"تضم مدينة حدائق أكتوبر مستويات متنوعة للسكن تشمل: "الإسكان الاجتماعى" وإسكان الشباب المنفذ من قبل شركات استثمارية، والإسكان الاستثمارى الحر، وعددا من مناطق إبنى بيتك، وأراضى القرعة للإسكان فوق المتوسط، كما تضم عددا من المشروعات التعليمية والترفيهية والرياضية»، بجانب مشروعات عملاقة مثل واحة أكتوبر، ومدينة الخيول وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأندية رياضية كبيرة، علاوة على القرية الكونية، وهى الأقرب لمدينة الجيزة، وميدان الرماية وشارع الهرم، والطريق الدائرى، عن باقى أجزاء مدينة أكتوبر، وتقع على طريقى الواحات والفيوم، وتبدأ عند ملتقى منزل الطريق الدائرى وطريق الواحات، ومداخلها من طريق أحمد زويل، حيث يفصل الطريق بين حى حدائق أكتوبر ومنطقة جنوب الواحات التى من المنتظر أن يتم فصلهما ليكونا مدينة مستقلة.

كما تضم عدة مستويات منها كمبوندات استثمارية وتضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا، توفر 30 ألف وحدة سكنية ضمن الاستثمار الحر، وتتميز بالتصميمات الجذابة، وتتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج، ممثلة فى المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة لأطفال السكان، كما توجد خدمات الأمن والصيانة، والمواصلات الخاصة، والمولات التجارية، وتعتبر ضمن الإسكان فوق المتوسط مثل كمبوندات «جولف ريزيدنس - بيتا إيجيبت - أستوريا - كنز كمبوند - رحاب أكتوبر سيتى - وحدات من الحى الإيطالى - المدينة المنورة.. وغيرها»، وتبدأ أسعار المتر فيها من 3500 و4200 وفقا لجودة الكمبوند طبقا لأسعار نهاية عام 2015، كما أن بعضها يأتى ضمن الإسكان الفاخر.