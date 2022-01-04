شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية والإنجاز: تقديم مزايا مالية لـ2.1 مليون معلم بتكلفة 6.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، أنه تم تحسين الأحوال المالية والتنمية المهنية للمعلمين والكوادر الإدارية، موضحا أنه تم تقديم مزايا مالية لـ"2.1 مليون معلم بتكلفة 6.6 مليار جنيه، كما تم تدريب نحو 1.7 مليون معلم وكادر على حزم تدريبية مختلفة.

وكان كتاب الرؤية والإنجاز"، أعلن أنه تم زيادة نسبة الإنفاق على قطاع التعليم من 80 مليار جنيه عام 2013، 2014، إلى 157 مليار جنيه عام 2020،2021.

وأشار كتاب الرؤية والإنجاز، إلى تحسين الجودة والحالة التنافسية للتعليم العام محليا وإقليميا وعالميا، حيث تم تجهيز 12.5 ألف مدرسة وتوصيل 2530 بشبكات الفايبر ومنح 2 مليون جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية وتجهيز الفصول بـ" 37 ألف شاشة تفاعلية بالمرحلة الثانوية.

وأوضح كتاب الرؤية والانجاز، أنه تم تدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العلمية التعليمية، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب، وإتاحة بريد إلكترونى موحد لـ" 20 مليون طالب، وإطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.

وفى منظومة الامتحانات الإلكترونية، أكد "كتاب الرؤية والانجاز"، أنه تم امتحان وتقويم قرابة 1.64 مليون طالب، إضافة إلى تقييم الطلاب فى أكثر من 19 مليون بحث إلكترونيا وتصحيح قرابة 10.4 مليون امتحان إلكترونى واطلاق قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب والمكتبة الرقمية.