3 قرارات للنيابة العامة بشأن واقعة "تسجيلات فكري الهواري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة، بيانا رسميا بشأن واقعة التسجيلات المتداولة لفكري الهواري، مدير سلسة سوبر ماركت شهير، معلنة إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكلفت الجهة الفنية المختصة بفحص هاتفيْن محموليْن مضبوطيْن بحوزة المتهم وكذا فحص المقاطع والتسجيلات المتداولة لبيان مدى سلامتها أو التلاعب فيها واصطناعها.

وألزمت المتهم بالمثول أمام النيابة العامة حين طلبه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كان فكري الهواري ظهر خلال فيديوهات وتسجيلات صوتية تداولها رواد السوشيال ميديا وهو يتحدث بطريقة غير لائقة عن ضباط بوزارة الداخلية ورجال بمؤسسات الدولة.

وذكر "الهواري" في التحقيقات أن غالبية ما ورد في التسجيلات الصوتية من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا، فضلًا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها.