"قديمة ومصطنعة".. كيف رد فكري الهواري على اتهامه بإهانة ضباط الشرطة أمام النيابة العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة، بيانا رسميا بشأن واقعة التسجيلات المتداولة لفكري الهواري، مدير سلسة سوبر ماركت شهير، معلنة إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

ورد فكري الهواري على الاتهامات المنسوبة إليه بإهانة رجال الشرطة ومؤسسات بالدولة، بأن شخصًا آخَرَ صوَّرَه خلسة داخل مسكنه واجتزأ من سياق حديثه ما تمكن به من اصطناع تلك المحادثات والمقاطع المتداولة لخلافات بينهما هي موضوع دعوى قضي فيها على هذا الشخص يوم الثاني من شهر يناير الجاري بالإدانة.

وحينما واجهته النيابة العامة طلعت النيابة بالتسجيلات والمحادثات أكدت أن تلك المقاطع والتسجيلات تم تصويرها منذ فترة زمنية تجاوزت عشرة سنوات.

وذكر "الهواري" في التحقيقات أن غالبية ما ورد في التسجيلات الصوتية من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا، فضلًا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها.

كان فكري الهواري ظهر خلال فيديوهات وتسجيلات صوتية تداولها رواد السوشيال ميديا وهو يتحدث بطريقة غير لائقة عن ضباط بوزارة الداخلية ورجال مؤسسات الدولة.