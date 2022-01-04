شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن" تستجيب لـ"الخليج 365" وتبحث حالة عجوز 70 عاما بلا مأوى بفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول رد فعل حول نشر ”الخليج 365” تقريرا بالفيديو بعنوان "عم عياد عمره 70 سنة شغال بياع خضار وعياله رموه في الشارع" استجابت وزارة التضامن لعجوز من منطقة مساكن فيصل يستغيث بشأن توفير مكان للإقامة، ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ببحث حالته وتوفير أوجه الرعاية الكاملة له.

ويتلقى فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل .