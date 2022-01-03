شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الثروة السمكية: إنتاجنا وصل لـ2 مليون طن من أسماك المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية بالاستزراع السمكى، وتطوير البحيرات، حيث يتم تطوير بحيرات المنزلة والبردويل وإدكو وديروط والكثير من البحيرات الأخرى وإزالة التعديات والحشائش.

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم فتح مخارج للمياه، بجانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المفرخات البحرية، حيث تم إنشاء 5 مفرخات فى الوجه القبلى، بجانب عمل ضخ لبحيرة السد العالى لتنميتها.

وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية، أن البحيرات فى الصعيد عموما أنتجت 46 مليون زريعة العام الماضى، والبعض يستخدم فى المزارع الحكومية والأهلية فى الصعيد، بجانب إنتاج الأسماك فى البحيرة السد العالى 57,7 ألف طن، وإنتاج 27 ألف طن فى بحيرات الوجه القبلى، وهذا يمثل 37 % من إنتاج النيل، وهناك 2 مليون طن إنتاجنا السمكى عام 2021، ولدينا 5 مزارع سمكية نستخدمها فى إدخال التكنولوجيا الجديدة فى الاستزارع السمكى.