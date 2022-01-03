شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تغير عداد الكهرباء لمسبق الدفع وتخلص من الفواتير فى 3 خطوات؟.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوات بسيطة فقط يمكنك تغيير عداد الكهرباء التقليدى لآخر مسبوق الدفع للتخلص من صداع فواتير الاستهلاك الشهرية، تستطيع من خلالها التقديم على طلب إلكترونيا أو من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وفيما يلى خطوات تغير العداد لمسبوق الدفع :

1-تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتغير العداد التقليدى باخر مسبوق الدفع.

2-تقديم طلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيه فى الشهر تخصم من عملية الشحن.

3-يمكنك تقديم طلب تغيير عداد الكهرباء لآخر مسبوق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بدون الحاجة إلى الذهاب لشركة توزيع الكهرباء.

- مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- يقضى بشكل نهائى على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- يساعد المواطن على ترشيد الاستهلاك لانه تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

6-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشرى فى عملية المحاسبة على الاستهلاك ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.