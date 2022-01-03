شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقرر استئناف الدراسة غدا الثلاثاء عقب تحسن حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استئناف الدراسة غدا الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة وذلك عقب تحسن حالة الطقس، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكان قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، وتأجيل امتحانات العملى ليوم أخر، نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، اليوم الاثنين، مع استمرار انتظام الدراسة فى مدارس واحة سيوة.

ويتابع محافظ مطروح، جهود ازالة وسحب مياه الامطار، من الشوارع الرئيسية والفرعية، بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين والسيارات، وكذلك إزالة تراكم المياه على الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية- ومطروح- السلوم.

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.