شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: التزام المصانع بالمعايير يوفر فى استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تفاصيل زيارتها لبعض المنشآت الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، موضحةً أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجّه بالتعامل مع الصرف الصناعي وأن يكون مطابقا للمواصفات، وتمّ تشكيل لجنة تضم وزارات البيئة والصحة والموارد المائية والإسكان وهيئة التنمية الصناعية.

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "بدأنا بمنطقة شرق القاهرة في العاشر من رمضان وأكتوبر، للوقوف على مدى مطابقة الصرف الصناعي لما نصّ عليه القانون، ووجدنا بعض المخالفات، لأن المصانع قديمة والتكنولوجيات الموجودة بها لا تواكب ما ينص عليها القوانين المختلفة في البيئة والري والإسكان، لذلك فنحن ننفذ خطة الإصحاح البيئي لتصليح ما يخالف المعايير البيئة في مختلف المنشآت".

وتابعت وزيرة البيئة: "عندما يتم بناء مصنع، يجب عمل دراسة تقييم الأثر البيئي، أي تأثير أنشطته على البيئة، فهذه الانشطة تنتج عنها انبعاثات وملوثات تؤثر على المياه والمخلفات وكيفية التخلص منها، وعندها تصدر موافقة باشتراطات تستهدف الحفاظ على البيئة".

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن غياب عمليات التفتيش والمراقبة يؤدي إلى تدهور في تطبيق هذه الاشتراطات، لكن اللجنة بدأت منذ مطلع العام الماضي في التفتيش على المصانع في مختلف المناطق، حيث يتم تصحيح المخالفات: "قدمنا 120 خطة إصحاح بيئي اليوم في مدينة أكتوبر".

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تقدم حزمة من القروض الميسرة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي للتعامل مع المخلفات، مشيرةً إلى أن مشكلة عدم التزام المصانع بالمعايير البيئية مستمرة منذ سنوات، لذلك فإن التعامل معها سيستغرق وقتا أطول وتكلفة مالية أكبر، ومشددة على أن العمل على تحسين منظومة الطاقة والمخلفات والصرف الصناعي يتيح استثمارات كثيرة ووفر في التكلفة المالية على المدى القصير.

وأضافت :"وفقا للبرنامج، فإننا نتعاون مع أصحاب هذه المصانع ونقدم لهم الدعم الفني والمالي، وتابعت بنفسي، اليوم في منطقة أكتوبر حرص أصحاب المصانع على أن تكون مصانعهم صديقة للبيئة".

وتابعت وزيرة البيئة: "ونسعى إلى أن تكون مصانعنا صديقة للبيئة إذ أن الاتحاد الأوروبي سيضع قواعد صارمة تتعلق بالتصدير، وبالتالي فإن عدم الالتزام بهذه المعايير يعرضها للخسارة مرتين، الأولى دفع مبالغ مالية كبيرة بسبب عدم كفاءة الموارد، والثانية أنها لن تستطيع التصدير والمنافسة بعد سنوات".

وأكدت ياسمين فؤاد، أن المصانع التي بدأت في تحسين التزامها بالمعايير البيئية وفرت في استخدام المياه، بعدما أعيد استخدامها مرة أخرى في العملية الإنتاجية، كما أنها حققت منظومة متكاملة للاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد من الإهدار.