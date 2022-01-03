في حادث سيارة مروع.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة المعادى.

على الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في المعادي بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المرور من الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.