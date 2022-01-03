السيطرة على حريق عقار بالعتبة.. والنيابة تعاين الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نشب حريق في عقار أعلى محل العطار بمنطقة العتبة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماده.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بحريق أعلى محل العطار في العتبة بالقاهرة، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة والسيطرة على النيران.

وانتقل فريق من نيابة الموسكي الجزئية، لمعاينة الحريق، وأكدت المعاينة الأولية للعقار أن النيران التهمت الطابق الثاني وبه مخزن خاص بأدوات العطارة.