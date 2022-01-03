براءة مديرة التنظيم بكفر شكر من تسمية الشوارع بأسماء أقاربها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية، في القضية رقم 928 لسنة 8 قضائية، ببراءة المهندسة "م. م. ع" مديرة التنظيم بكفر شكر سابقا، مما نسب إليها في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تسمية شوارع مدينة كفر شكر بأسماء أقارب مديرة التنظيم"، ومجازاة كلا من المهندسة "أ. ف"، و "ش. ا"، و"حنان. م"، بخصم ثلاثة أيام من الراتب الشهري لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي منير رئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عاطف عمر محمد وأحمد محمد صديق وبحضور أحمد حسين شحاتة رئيس النيابة الإدارية.

ترجع أحداث القضية لعام ٢٠٢١ وبالتحديد خلال شهر يوليو، بعد أن بدأت أحداث القضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعدة منشورات تفيد قيام أحد المتخصصين في تقسيم الأراضي الزراعية، -مقيم دائرة كفر شكر- من الأركان الأساسية في تلك القضية والذي يعد أحد أقارب مدير الإدارة الهندسية بكفر شكر، حيث كان في البداية يستخرج رخص البناء لعدد من قطع الأراضي الزراعية بشكل قطعي مخالف للقانون والقرارات الإدارية بذلك الشأن، حيث صدر عدة قرارات إزالة لحالات البناء للقطع التي قام بالتعديل على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة للقانون، وأرقام القرارات هي "6/7/8/9/10/11 لسنة 2020"، والتي تم إصدارها على الأوراق فقط، ولم يتم تنفيذها لترسيخ مبادئ الفساد المالي والإداري، وضد أخلاقيات الخدمة المدنية، وقد كشفتها المهندسة "م. م" مديرة التنظيم بكفر شكر سابقًا، وعلى الفور اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة الإدارية بعد أن قام مدير الإدارة الهندسية بإخفاء تلك القرارات الصادرة بحق أحد أقاربه بالإزالة، ووقف التراخيص والتصالح على المخالفات، والذي أثار القضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقديمه طلب تسمية مدينة كفر شكر باسمه أسوة بتسمية بعض شوارع المدينة لأقارب زوج مديرة التنظيم بكفر شكر سابقًا.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مستند بتسمية عدد من الشوارع بمدينة كفر شكر بأسماء عائلة زوج مديرة التنظيم والإدارة.

وقام مدير الإدارة الهندسية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مديرة التنظيم بكفر شكر في حينها، برفع مذكرة إلى رئيس مجلس مدينه كفر شكر، والذي قام بتحويلها إلى محافظ القليوبية، وانتهى المطاف بها إلى النيابة الإدارية والتي قيدت برقم 350 لسنه 2021 بتاريخ 30/8/2021.

وجاءت المذكرة ضد "أ. ف. ح" مهندسة بمجلس مدينة كفر شكر بالدرجة الثالثة، "ش. ا" مهندسة بمجلس مدينة كفر شكر بالدرجة الثالثة، والثالثة "ح. م. ع" مهندسة بمجلس مدينة كفر شكر بالدرجة الثالثة، و"م. م" مهندسة بمجلس مدينة كفر شكر بالدرجة الأولى مديرة التنظيم بكفر شكر سابقًا.

ووجهت النيابة الإدارية للمحالة الأولى وحتى الثالثة تهمة مخالفة أحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة، ومدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.

كما وجهت النيابة الإدارية إلى المحالة الرابعة تهمة إعداد هيكل شوارع مدينة كفر شكر بأسماء أقارب زوجها، بالإضافة إلى إخفاء أصل الهيكل.