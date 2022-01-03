الطقس السيء.. الأرصاد تعلن حالة الجو في أسبوع: إغلاق طرق وضباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية انتهت تماما، وأصبح الطقس مستقر على معظم المحافظات.

حالة الطقس في أسبوع.. زيادة في فترات سطوع الشمس

أضاف شاهين، في تصريحات تليفزيونية أنه يوجد زيادة في فترات سطوع الشمس، لكن خلال الساعات المتأخرة من الليل تكون درجات الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ والطقس شديد البرودة ويصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق.

حالة الطقس في أسبوع: من المتوقع حدوث تقلبات جوية

وتابع: "حالة الاستقرار مستمرة حتى نهاية الأسبوع لكننا في فصل الشتاء ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية".

وأوضح أنه من علامات الاستقرار في حالة الطقس ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر وتكون كثيفة وتصل لحد الضباب على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، مطالبا بمتابعة النشرة المرورية لمعرفة الطرق المغلقة بسبب الشبورة المائية، لأنه من الوارد أن يتم إغلاق عدد من الطرق بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر.

الطقس في أسبوع: فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة

وأكد أن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية لافتًا إلى أن الأجواء استقرت في سيناء وخليج السويس، والطرق التي تم إغلاقها أصبحت مفتوحة الآن.

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