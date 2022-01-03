رئيس الإنجيلية مهنئًا البابا تواضروس: بابا المحبة ورمز مصري وطني كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاثنين، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية، عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، لافتًا إلى أنه يشعر بالمحبة والفرح في زيارة وتهنئة قداسة البابا، باعتباره بابا المحبة، ورمزًا مصريًّا وطنيًّا كبيرًا.

كما رحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور القس أندريه زكي، وقال: "أرحب بالقس أندريه وكل الأحباء"، وأوضح: "أن علاقتنا الطيبة تجعل حياتنا أكثر محبة وأكثر فرحًا وجمالًا، هي وصية السيد المسيح أن نكون في عمل محبة كامل، وهي دعوة الميلاد ورسالة البساطة والجمال، بعيدًا عن حياة التعقيد المنهكة للحياة".

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