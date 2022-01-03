كامل الوزير: "سعر أجرة الميكروباص سيكون أقل من القطار"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه بعد الانتهاء من تطوير القطارات والانتهاء من خطة تحديث الإشارات، سيقارن المواطن بين الخدمة المقدمة في القطارات وبين نظيرتها في الأتوبيسات المكيفة على نفس الطريق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي على فضائية صدى البلد: "هنرفع أسعار التذاكر لما كل القطارات تطلع في معادها الساعة 9 يوصل أسوان مثلًا 9 بالليل طبقًا لزمن التقاطر المظبوط مش هقدر آجي ناحية التذكرة طول ما أنا مظبطش توقيتات القطارات".

وتابع الوزير: "أمتى أزود التذكرة هروح لحوار مجتمعي وهعرض على الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس النواب والدنيا كلها هقولهم رفعنا كفاءة العربيات وجددناها وأصبحت آمنة والقطار الإشارات خلصت هنا في الحالة دي أقدر أحرك سعر التذكرة ولكن حتى الآن طبقا لتوجيهات الرئيس أوعى تحرك سعر التذكرة إلا لما تكون الخدمة متميزة".

وأوضح: "الوضع الطبيعي أن الميكروباص هيبقى أقل من القطار.. الميكروباص مش مكيف وبدون حمام ولا وجبات أنا هقارن القطارات بالأتوبيس المكيف اللي بيمشي جنبي على طريق الإسكندرية أو الصعيد".