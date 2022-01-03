الجيزة: إغلاق جزئي لكوبري (2-6) في ميدان الواحات لمدة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية بكوبري (2/6) ميدان الواحات تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري الأوسطي، فستقوم الشركة المنفذة بإجراء إغلاق جزئي بالكوبري بالتناوب دون تعطيل حركة المرور.

وبحسب بيان اليوم، قالت المحافظة، إن الأمر يستلزم إجراء الإغلاق الجزئي بالكوبري ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة للأعمال بتعيين الخدمات المرورية بموقع الأعمال لضمان تسيير الحركة المرورية.