النيابة تحقق في العثور على جثة فتاة أجنبية داخل منزلها بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة أجنبية داخل شقتها بكومبوند في المدينة.

وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة، وتحديد أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الاثنين، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة أجنبية داخل شقة في كومبوند بمدينة الشيخ زايد.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سيدة مقتولة تحمل إحدى الجنسيات الأجنبية بمدينة الشيخ زايد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها بحدائق الشيخ زايد.

وعلي الفور انتقل مدير المباحث الجنائية بالجيزة وأمر بتشكيل فريق بحث جنائي وتبين أن الفتاة في العقد الثالث من العمر وتحمل الجنسية الدنماركية وجدت مسجاة على الأرض في الشقة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالجيزة بتفريغ الكاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لكشف ملابسات الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.