أرقام قياسية.. رئيس "الحجر الزراعي" يكشف عن 5 أسباب وراء ارتفاع الصادرات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقمَين جديدَين؛ الأول: زيادة ما يقرب من 500 ألف طن لأول مرة في ظل جائحة فيروس كورونا، والثاني: أنه أعلى رقم في الصادرات.

وقال العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، إن جودة المنتج وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالدول المستوردة، مشيراً إلى الرقابة الصارمة من الحجر الزراعي.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن افتتاح الأسواق الجديدة بدول آسيا وأوروبا مع التوسع في التصدير لمحاصيل جديدة غير الموالح؛ أبرزها علاف البنجر الذي كان يصدر بـ100 ألف طن لدول أوروبية والآن نصدر 650 ألف طن أبرزها نيوزلندا.

وتابع العطار بأن تطبيق منظومة التكويد أسهم بشكل كبير في المراقبة الجيدة، موضحاً أننا نسعى لمضاعفة هذا الرقم؛ حيث يعد القطاع الزراعي إحدى أذرع الاقتصاد المصري ومصدر جلب عملة صعبة.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندية للبرتقال، والأرجنتينية وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندية للبطاطس، وإندونيسيا للبصل، والسلفادور للرمان.

جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة من كل المحاصيل الزراعية تبلغ 9.6 مليون فدان؛ حيث تسعى الدولة لزيادة 5 ملايين فدان عبر مشروعات المليون ونصف المليون فدان، والدلتا الجديدة، ومشروع توشكى.