شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وضباب ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الاثنين 3 يناير 2022:

شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 4 يناير 2022:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الأربعاء 5 يناير إلى السبت 8 يناير 2022:

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد