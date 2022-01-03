شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تحدد 7 قواعد للركاب فوق الـ70 عاما للحصول على تذاكر مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة المترو قواعد لجمهور الركاب ممن أعمارهم أكثر من 70 سنة لاستقلال خطوط المترو الثلاثة مجانا، نستعرضها خلال التقرير التالى:

1- يمكن لمن فوق 70 عاما استقلال المترو مجانا سواء من خلال الحصول على تذكرة مجانية من شباك الحجز قبل كل رحلة أو اشتراك ربع سنوى.

2- التذكرة المجانية قبل كل رحلة تكون بموجب بطاقة الرقم القومى.

3- يحصل الراكب على خدمة استقلال خطوط مجانا بموجب بطاقة الرقم القومى من خلال تقديمها لصراف التذاكر بشباك الحجز للحصول على التذكرة المجانية.

4- الاشتراك يتطلب تحميله على كارت ذكى يتم استخدامه خلال عبور بوابات الدخول والخروج بالمحطات دون الحاجة للتذاكر الورقية.

5- فى حالة الرغبة في استخراج اشتراك لعدم الاضطرار على الوقوف على شبابيك الحجز قبل كل رحلة يتوجه الراكب لأحد مكاتب الاشتراكات الموجودة في أي محطة.

6- يقوم الراكب بشراء استمارة اشتراك وملئ بياناتها بعد دفع رسوم قدرها 10 جنيهات بالإضافة إلى 25 جنيها قيمة رسوم الكارت الذكى التي ستحمل عليه الاشتراك.

7- يتطلب الاشتراك تقديم صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى سارية.