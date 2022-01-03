شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية العليا ترفض دعوى تطالب بوقف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت الدائرة الأولي فحص بمحكمة مجلس الدولة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مصطفى حسين رئيس المحكمة، برفض الطعن المقام من ممدوح عباس واللجنة الأوليمبية، والذي طالبا فيه بإلغاء حكم أول درجة والصادر لصالح رئيس الزمالك، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي عمل رياضي وكذا تغريمة 100 الف جنية.

كما قضت ذات الدائرة، بترك الخصومة في نفس الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة والمتضمن ايضا نفس الطلبات.

المحكمة قضت في وقت سابق بوقف قرار الرياضة.

كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في 30 مايو 2021 ، بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر 2020، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.