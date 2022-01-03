شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 100 ألف مواطن خلال شهر ديسمبر بمحطات المترو والقطارات والأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تطعيم 100 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا ، ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي، بعدد من محطات القطار والمترو والأسواق التجارية، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى استمرار إقبال المواطنين بكثافة للتسجيل والتطعيم بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات مترو الأنفاق، وعدد من محطات القطار والأسواق التجارية، حيث تشمل محطات مترو "الشهداء، السادات، العباسية، شبرا الخيمة، كلية الزراعة، العتبة، جمال عبدالناصر، روض الفرج، حلوان، المرج، ألف مسكن، السيدة زينب وسعد زغلول"، بالإضافة إلى محطة مصر للقطارات برمسيس، ومحطة سيدي جابر بالإسكندرية، والأسواق التجارية "هايبر 1 ومول العرب".

وأشار "عبدالغفار" إلى وجود 4 فرق بكل مركز من مراكز تلقي اللقاح، تضم الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للتيسير على المواطنين، والتوسع في التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

ولفت "عبدالغفار" إلى إذاعة تسجيل صوتي داخل محطات "مترو الأنفاق" من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك للتأكيد على أهمية تلقي اللقاح وتوجيه المواطنين إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقي اللقاح.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدى للجائحة.