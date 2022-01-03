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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه

‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.

‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

‏‎- الجوافة بـ9 جنيهات.

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.

‏‎- البسلة بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎- ‏فاصوليا بـ10‏ جنيهات .

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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