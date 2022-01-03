وزير القوى العاملة: إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتم حاليًّا إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنًا كل التفاصيل التي تتعلق بهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، تعقيبًا على طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يتضمن مشروع قانون العمل، النص على العمالة المنزلية.

وأشار سعفان إلى أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل، قائلًا: ويتم تجهيز قانون مستقل لهذه الفئة.

ووافق مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2. عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم. وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.