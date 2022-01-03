ضبط شاب طعن صديقه بسكين بسبب خلافات بينهما في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

طعن شاب صديقه بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات بينهما في منطقة عين شمس بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالجسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه عامل، مقيم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.