سقوط تشكيلاً عصابياً لسرقة متعلقات المواطنين والسيارات بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة متعلقات المواطنين والسيارات بعين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من صاحب شركة توريدات، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قام بإيقاف السيارة ملكه أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه، وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة، وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير قدوم وهروب مرتكبيها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وذلك باستخدام سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة- سيارة أخرى "ملك أحدهم" تُستخدم في وقائع سرقات أخرى).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب وسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد استخدامها في وقائع السرقة واعترفوا بارتكاب حادثي سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه من متحصلات نشاطهم الإجرامي، كما تم بإرشادهم ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.