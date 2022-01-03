بعد 15 واقعة سرقة.. سقوط عصابة سرقة أجزاء السيارات بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أجزاء السيارات بعد ارتكابهم 15 واقعة سرقة بالنزهة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت في سيارة يستقلها 3 أشخاص، بفحصهم تبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وعُثر بداخل السيارة على مجموعة من أجزاء السيارات.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أجزاء السيارات بأسلوب "الفك" وأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، واعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وأضاف المتهمون بالتصرف في مجموعة من متحصلات نشاطهم بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه".

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.