ضبط أجنبي استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول؛ لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم بالنزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من 3 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم في مجال تجارة وتصدير الفاكهة وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم أحد المُبلغين شيك بنكي لصالحه من المشكو في حقه "بدون رصيد".

وأسفرت الجهود أن المشكو في حقه محبوس على ذمة قضيتي (شيك والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات- تبديد والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات) وتم استخراجه من محبسه، وبمواجهته أقر بأقوال المجني عليهم وأضاف بقيامه بارتكاب 6 وقائع نصب بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.