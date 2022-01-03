شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. تسكين 3890 أسرة من مصر القديمة بوحدات مفروشة فى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت الأجهزة التنفيذية جنوب القاهرة وحي مصر القديمة 1053 عقارا بعزبة أبو قرن، كما أخلت 1122 عقارا من إجمالى 1413 عقارا، وتم إزالة 511 نشاطا تجاريا وتسكين 3890 أسرة مستحقة بمساكن حضارية بمشروع معا 1 و2، التى أنشأتها الدولة كسكن بديل بحي السلام ليبدأ سكان عزبة أبو قرن حياة جديدة في مجتمع سكني متكامل الخدمات.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اهتمامها البالغ ومتابعتها المستمرة للانتهاء من هذا المشروع العظيم وتذليل كافة العقبات لإزالة المساكن العشوائية بعزبة أبو قرن بمصر القديمة، المحاطة بالبنايات الأثرية والشاهدة على عظمة تاريخ العاصمة والتي لا يليق وجود العشوائيات بها .

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن مشروع "معا" يعد نقلة حضارية ومشروعا متكاملا قامت به الدولة من أجل توفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطن يتضمن كافة الخدمات والمرافق باعتبار تغيير حياة المواطنين للأفضل هدفي رئيسيي تسعى إليه كافة أجهزة الدولة .

وأكدت "عبد المنعم" على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المعد لإنجاز الأعمال على أرض الواقع حيث تقوم بالمتابعة من موقع الأحداث وسط أعمال الإزالة للوقوف على آخر المستجدات وتذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.