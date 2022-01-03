شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب الناقد الرياضى إبراهيم حجازى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت الناقد الرياضى والكاتب الصحفى إبراهيم حجازى، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للعناية المركزة، ليستيقظ الوسط الرياضى والإعلامى صباح اليوم على خبز حزين بوفاة حجازى.



الموت يغيب الناقد الرياضى إبراهيم حجازى

تخرج حجازى فى المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ثم فاز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة عام 1985، وقد نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاما.

قدم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

كما استطاع حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، وكان يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.