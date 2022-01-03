شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تستجيب لـ الخليج 365 وتبحث حالة سيدة وأطفالها بلا مأوى بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول رد فعل حول نشر ”الخليج 365” تقريرا بالفيديو بعنوان "أم وأطفالها الـ6 نايمين فى عز البرد فى الشارع بعد ما طردهم صاحب البيت" استجابت وزارة التضامن لسيدة من منطقة شبرا الخيمة تستغيث بشأن توفير مكان للإقامة، ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع ببحث حالة السيدة وأطفالها وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لهم.

ويتلقى فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل .