شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تُشكل لجنة الإشراف على الانتخابات.. وفتح باب الطعون 9 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لعضوية مجلس النقابة العامة، والنقابة الفرعية بقنا، برئاسة الدكتور أيمن حلمى الأمين العام المساعد، وعضوية كل من: الدكتور محمد عفيفي سيف، الدكتورة شيرين ذكى، الدكتور محمد مبروك، الدكتور أحمد البندارى.

وأوضحت النقابة، أنه سيتم فتح باب الطعون والاعتراضات ابتداءا من يوم الأحد 9 يناير 2022، حتى الثلاثاء 18 يناير 2022، باليد أو البريد من الساعة العاشرة وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة "6 شارع الحديقة جاردن سيتى – القاهرة"، وذلك خلال أيام العمل الرسمية بالنقابة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التنازلات والتظلمات، بدءا من يوم الأربعاء 19 يناير 2022، حتى يوم الأحد 30 يناير 2022، على أن يتم التقدم من الطبيب شخصيا باليد أو بموجب توكيل موثق بالشهر العقارى مُحدد فيه التنازل عن الترشح على المقعد الذى تقدم للترشح له، والتظلمات باليد أو البريد باسم رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات "الدكتور أيمن محمد حلمى عبد السلام".

وتتولى لجنة الإشراف على الانتخابات فحص الطعون والاعتراضات ثم التنازلات والتظلمات، بعد إنتهاء المُدد المحددة، وذلك قبل إعلان الكشوف النهائية فى جريدتين رسميتين.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أمس، الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا 2021/2022، وذلك بأسبقية التقدم للجنة تلقى طلبات الترشح.



