شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1435 طن بضائع و396 شاحنة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الاحمر تداول 1435 طن بضائع عامة ومتنوعة و 396 شاحنة و 60 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 824 طن بضائع عامة و 198 شاحنة و 16 ملاكي.

شملت حركة الواردات 611 طن بضائع عامة و 198 شاحنة و44 ملاكي ويتواجد 11 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 66 شاحنة و 40 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 96 شاحنة و 5 ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 68 شاحنة و 9 ملاكي.

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 41 شاحنة بحمولة 611 طن و و 2 ملاكي وتصدير 34 شاحنة بحمولة 824 طن و 2 ملاكي.