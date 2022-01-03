شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتابع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بمدينة أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لمتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية لعدد من الشركات الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والتأكد من الالتزام بخطط الإصحاح البيئى، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وبعض قيادات الوزارة.

بدأت وزيرة البيئة جولتها بتفقد وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التى نفذتها إحدى شركات الصناعات الغذائية العربية ، العاملة فى مجال إنتاج منتجات الأجبان والعصائر المتوفرة في قرابة 200 صنف والتى تتوافق مع المعايير البيئية .

وأكدت فؤاد خلال جولتها على أهمية وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي التى نفذتها الشركة ،حيث ستساهم الوحدة فى توفير و ترشيد استهلاك المياه من خلال الإستفادة من مياه الصرف الصناعى المعالج فى رى حوالى ٣٠% من المسطحات الخضراء ، مشيرةً إلى تأكيد الشركة على إهتمامها بإستخدام كميات أكبر من المياه المعالجة بعد التوسع في زراعة المناطق المجاورة للمنشأة .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوحدة تتوافق مع معايير الصرف علي شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 ،حيث تعتمد علي تقنيه المعالجة الكيمائيةوالبيولوجية، وذلك بعد حصولها علي الموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة حوالى 40 م3/ ساعة، كما تم تنفيذها بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 8 مليون جنية .