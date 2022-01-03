شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب طب جامعة عين شمس يحتفلون بالعام الجديد في مستشفى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مجموعة من طلاب كلية الطب بجامعة عين شمس، تحت إشراف ومبادرة من الدكتور ناصر الخولي بكلية الطب جامعة عين شمس، بزيارة مستشفى الأطفال الجامعي للاحتفال مع الأطفال وتقديم الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأكد الدكتور ناصر الخولي أنه بدأ هذا التقليد منذ سنوات، ويتم الإعداد له سنوياً، حيث يبدأ التنظيم لهذه الاحتفالية مع مطلع العام الدراسي والتعريف بالمبادرة، ثم عمل مجموعات من الطلبة ممثلين للدفعات المختلفة، لشراء الهدايا والترتيب للحفلة.

وقال: ذلك يأتى بهدف نشر الفكرة وحث الطلاب على بدء العام الجديد بعمل خيري، و الشعور بالمرضي من الأطفال.

وتشمل الاحتفالية شراء بطاطين وملابس للأطفال ولعب مختلفة، كذلك يتم عمل حفلة موسيقية وغنائية من العازفين من طلبة كلية الطب، لإدخال البهجة والسرور على الأطفال و كذلك التبرع بمبلغ مالي لصالح دعم المستشفى.

وأكد الخولي أن هذا العمل يغرس في نفوس الطلاب الشعور بالآخر والرغبة في نشر روح المحبة و البهجة في النفوس، ودعا إلى تعميم المبادرة ليشارك بها كل محب للخير وللحياة، ووعد بالاستمرار في عمل هذه الاحتفالية كل عام، من أجل خلق جيل من الأطباء مليء بقيم الخير والجمال.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.