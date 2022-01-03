شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ عدة حملات لمواجهة المخالفات والإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ عدة حملات لمواجهة مختلف أنواع المخالفات والإشغالات والتعدي على حرم الطرق ومصادرة مركبات " التوك توك" بالمناطق المختلفة بالمدينة بالتنسيق مع الجهاتالأمنية، ومنها الإدارة العامة لشرطة التعمير والمرور ومديرية أمن الجيزة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه تم شن حملة لإزالة المخالفات والإشغالات شملت القطاع الجنوبي والقطاع الشرقى منطقة غرب سوميد، حيث تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع بمنطقة القرى السياحية والتحفظ على مركبات " توك توك " و" تروسيكلات " وعربات بيع أطعمة.

وأضاف أنه تم شن حملة إزالة للمخالفات والإشغالات وضبط المحال المخالفة بالأحياء الأول والثاني والثالث، والمراكزالتجارية ( الأمل – الملكة – الأمير - على الدين - جابى مول )، مؤكداً أنه تم رفض كافة طلبات التصالح على تغييرالنشاط من سكني إلى تجاري التي تم تقديمها بعد المهلة المقررة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهاتالأمنية لإعداد حملات مكبرة على المخالفات بأحياء المدينة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس عادل النجار، أنه تم شن حملة أخرى لإزالة المخالفات والإشغالات بالمحالالمخالفة بالقطاعين الشمالي والجنوبي بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التعمير، حيث أسفرت الحملة عن إزالة المخالفات والإشغالات بالحيين السابع والثامن ومحور جمال عبدالناصر، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ12 محلا بالحى الأول، وذلك لمزاولة أنشطة تجارية بدون رخصة تشغيل .

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أصحاب المحال التى تزاول أنشطة بدون رخصة تشغيل بسرعة التوجه لمقر جهازالمدينة للتقديم والحصول على رخصة التشغيل، مضيفاً أنه يتم رفع عدادات استهلاك المرافق أو بعضها عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة، ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بموافقة صريحة من الجهاز كما يتم التحفظ على الأدواتوالمهمات المستخدمة لحين إعادة الشىء إلى أصله.

وشدد رئيس الجهاز، على عدم التهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، وأنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات لردع المخالفين وتطبيق القانون.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات تم تنفيذها بإشراف من المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي، والمهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، والمهندسة حنان عبدالعظيم، نائب رئيس الجهازللقطاع الشرقي، والعميد أحمد فوزى، المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة، والمهندس محمد الغندور، المشرف علىالأحياء بالقطاع الجنوبي، والمهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز للقطاع الشرقي، وإسلام عادل، مدير إدارةالإشغالات، والمهندس مصطفى عبدالسلام، مسئول إدارة تراخيص التشغيل، وبالتنسيق مع العميد ضياء سعد، رئيسقسم شرطة التعمير، ومسئولي الجهات والإدارات المختصة.