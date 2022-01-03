رئيس "الشيوخ" ينعى الكاتب الصحفي ابراهيم حجازي عضو المجلس: إعلاميًا قديرًا محبًا لوطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي ابراهيم حجازي، عضو المجلس، الذي وافته المنية اليوم.

وقال رئيس مجلس الشيوخ:"فقدنا شخصية صحفية لامعة، وإعلامياً قديراً وعضواً بارزاً من أعضاء المجلس، ورجلاً وطنياً محباً لوطنه حتى آخر لحظات حياته".

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.​

وتوفي صباح اليوم، الناقد الرياضي إبراهيم حجازى، بعد صراع مع المرض.

وأعلن نجل الناقد الرياضى "عبر فيسبوك"، رحيل والده، مشيراً إلى أنه من المقرر وتشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

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