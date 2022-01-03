بعد زوال الشبورة.. إعادة فتح الطرق المغلقة أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق التي جرى إغلاقها، أمام حركة السيارات، بعد انقشاع الشبورة المائية، وتحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق "القطامية - العين السخنة"، وإغلاق عدة طرق أخرى بسبب الشبورة المائية الكثيفة، التي تعوق الحركة المرورية، كما أعلنت الإدارة غلق طريق أسيوط الغربي، والطريق الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، وإغلاق طرق ببني سويف والفيوم والبحر الأحمر بسبب الشبورة.

كما أغلقت إدارة المرور طريق الجيش الجديد في محافظة بني سويف، وطريق الزعفرانة بني سويف بنطاق البحر الأحمر، وطريق الفيوم الجديد بني سويف "طريق دمو"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعوق الحركة المرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور لـ قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية، حفاظاً على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة، خلال فترة الشبورة، إلا للضرورة القصوى.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.