"سندس" تطلب خلع زوجها: "نايم طول اليوم ومش عايز يشتغل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "سندس. ه" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "جوزي مش عاوز يشترك في المترو ولا يشتغل فترتين. ونايم طول اليوم عشان ميشتغلش".

تروي "سندس" 30 سنة: تزوجت منذ عامين من "غانم. م" 34 سنة، فرد أمن، والمشكلة التي أعاني منها هي كسل زوجي وعدم قدرته على تلبية مستلزمات المنزل، رغم وجود فرصة أمامه لزيادة دخله إلا أنه يرفض العمل لفترتين لنومه بالبيت طوال الوقت "قاعدين في شقة إيجار والمرتب مش مكفي".

أضافت الزوجة: حاولت البحث عن عمل لكني لا أجد ما يناسبني، وكل يوم أطلب من زوجي أن يقوم بتقديم طلب للحصول على "شفت" إضافي في عمله، لزيادة راتبه لكنه لا يفكر في ذلك ويرغب في النوم طوال اليوم.

استكملت "سندس": في يوم سداد الديون وهو آخر بالشهر يتهرب زوجي كالعادة ويجعلني أوجه الدائنين، "بيدخل أوضة النوم وميطلعش غير لما اخلص كلام مع الناس اللي بيطالبونا بالفلوس"، وظل زوجي غير مهتم بحديثي حتى حدثت أكثر من أزمة بيننا انتهت بطردي من البيت، وحينما طالبته بالطلاق رفض الأمر.

تختتم: لجأت إلى محكمة الأسرة بعد 4 أشهر من خروجي من بيت الزوجية، وأقمت دعوى خلع حملت رقم 241 لسنة 2021، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.