نشاط مكثف للوفد المصري بالقمة السابعة لرؤساء برلمانات "جمعية من أجل المتوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها تشرفت بمشاركة الوفد البرلماني المصري، في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ١٦ للجمعية "ببروكسل" في ديسمبر الماضي، والتي شهدت كلمة مصر أمام قمة رؤساء البرلمانات حول موضوع "مكافحة التغيرات المناخية في منطقة المتوسط".

جاء ذلك في ضوء حديث سليم عما شهدته عام ٢٠٢١ من جهود مختلفة ومتنامية بملف "الدبلوماسية البرلمانية"، والتي تكللت بالعديد من النجاحات رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى مشاركتها مع أعضاء الوفد البرلماني بفاعلية في اجتماعات لجان الجمعية الدائمة، والحرص على الدفاع عن الرؤى والمصالح المصرية، واللقاءات المختلفة مع ممثلي البرلمانات الأوروبية وشرح رؤية الدولة المصرية تجاه كل الملفات والقضايا خصوصاً ملف التغير المناخي، مشيرةً إلى أن الكلمة الرئيسية لمصر بفعاليات القمة تضمنت استعراض جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تكللت باستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ Cop 27 العام الجاري ٢٠٢٢.

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هي الذراع البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين دول الفضاء الأورومتوسطي، ويتولى البرلمان الأوروبي الرئاسة الحالية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

ونجحت الشعبة البرلمانية المصرية في الحصول على عدد من المناصب الدولية؛ كان من بينها رئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام ونائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحادات البرلمانات الإفريقية عن مجموعة شمال إفريقيا وعضوية لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي ورئاسة منتدى شباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.