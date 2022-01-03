شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر موعد لتسليم وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الإثنين 10/1/2022، اخر موعد لتسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة المحلية الثالثة بالتجمع الثالث لجميع المراحل، مسلسل رقم 8 بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 22، اليوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 9/1/2022، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/1/2022.