شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 50 جنيها فى الشهر حول عداد الكهرباء إلى مسبوق الدفع.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عداد الكهرباء مسبوق الدفع، الحل الأمثل لإنهاء مشاكل قواتير استهلاك الكهرباء الشهرية والأخطاء الناتجة عن تدخل العنصر البشري في منظومة إصدار الفواتير، لذلك ينصح دائما بتغير العداد التقليدي لآخر مسبوق الدفع من خلال اتباع هذه الخطوات:

أولا : كيفية تحويل العداد التقليدى إلى كارت:

1-تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتغير العداد التقليدي باخر مسبوق الدفع.

2-تقطلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيها فى الشهر تخصم من عملية الشحن.

ثانيا : مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة .

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- يساعد المواطن على ترشيد الاستهلاك لانه تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

6- يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك و الرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

7- لايوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.